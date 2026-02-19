Wetteraussichten
Vorsicht auf den Straßen – Glättegefahr dauert an
Thomas Banneyer. DPA

Das graue und feuchte Wetter hält sich hartnäckig - begleitet von zeitweise starken Böen.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen heute zunächst weiter mit Glätte rechnen. Bis in den Vormittag komme es in den nördlichen Regionen gebietsweise zu Schnee zwischen einem und fünf Zentimetern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Ab Mittag könne der Niederschlag in Regen übergehen. In freien Lagen sei mit zeitweise starken Böen zu rechnen, die am Mittag nachlassen. Gebietsweise werde leichter Frost zwischen null und minus zwei Grad erwartet.

In der Nacht zum Freitag müsse stellenweise ebenfalls mit leichtem Frost zwischen null und minus drei Grad gerechnet werden und vor allem in den nördlichen Mittelgebirgen mit Glätte durch überfrierende Nässe.

