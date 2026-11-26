Pfälzer Orden für einen Eifler: Der Regierungschef wird von der Karnevalsgesellschaft für seinen «beeindruckenden politischen Werdegang» geehrt. Die Auszeichnung hat Tradition.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) erhält am 16. April die Auszeichnung «Goldener Winzer der Stadt Bad Dürkheim». Das teilte die Karnevalsgesellschaft «Derkemer Grawler» mit. Mit dem Orden würdigen die Gesellschaft und die pfälzische Stadt jährlich eine Person des öffentlichen Lebens.

Schnieder (51) aus Birresborn in der Vulkaneifel reiht sich damit in die Riege seiner ebenfalls mit dem Orden ausgezeichneten Amtsvorgänger ein: Helmut Kohl und Bernhard Vogel (beide CDU) sowie Rudolf Scharping, Kurt Beck und Malu Dreyer (alle SPD) wurden während ihrer Amtszeit in Bad Dürkheim geehrt. Der Orden zeigt eine golden glänzende Winzerfigur mit einem sogenannten Logel (Rückenkorb).

Lebenslange Weinpräsente

Mit der Auszeichnung sind lebenslange Weinpräsente verbunden – zum Geburtstag sowie zu Weihnachten und im ersten Jahr jeweils am 11. des Monats. Die «Grawler» betonen, dass es sich bei dem seit 1974 verliehenen Orden um keine Jux-Auszeichnung handele. Früher wurden etwa auch der damalige Kardinal Karl Lehmann und seinerzeit Bundesverkehrsminister Volker Wissing geehrt.

Die «Grawler» begründeten die Wahl mit Schnieders «beeindruckendem politischen Werdegang auf lokaler und Landesebene» und seinen «Verdiensten um die Geschicke des Bundeslandes Rheinland-Pfalz». Ebenso verwiesen sie auf seine menschlichen Qualitäten, sein soziales Engagement und seine «Vorliebe für einen guten Tropfen Wein zu geeigneter Stunde».