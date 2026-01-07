Vorläufig tiefste Temperatur des Winters in Worms gemessen

Die Nacht auf Mittwoch war knackig kalt. In Worms wurde nach vorläufigen Angaben die bislang niedrigste Temperatur in diesem Winter in Rheinland-Pfalz gemessen. Und wie sieht es im Saarland aus?

Mainz (dpa/lrs) – Die vorläufig niedrigste Temperatur in diesem Winter in Rheinland-Pfalz wurde in der Nacht zum Mittwoch in Worms gemessen. Laut dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach war es dort mit minus 11,0 Grad besonders kalt. Laut vorläufigen Angaben ist es der tiefste gemessene Wert in diesem Winter in dem Bundesland.

Im Saarland war es in Saarbrücker Stadtteil Ensheim und in Berus, einem Stadtteil von Überherrn, laut den vorläufigen Daten mit 6,1 Grad am kältesten gewesen. Das seien aber nicht die Tiefstwerte in diesem Jahr, hieß es. So seien etwa in Ensheim in der Nacht zum 4. Januar minus 9,4 Grad gemessen worden.

Nach der eisigen Nacht hat der Frost Rheinland-Pfalz und das Saarland auch heute weiter fest im Griff. Wie der Wetterdienst mitteilt, steigen die Temperaturen auf maximal 0 bis minus 5 Grad. Von Westen her ziehen ab dem Mittag Wolken auf und bringen Schnee. Bis zum Beginn der Nacht werden ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Im Bergland ist vereinzelt mit Schneeverwehungen zu rechnen.