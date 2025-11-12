Vorgehen der Polizei in Gauersheim wird überprüft

Es habe Provokationen, Drohungen und Einschüchterungsversuche gegeben, berichten die Bürger von Gauersheim. Die AfD streitet das ab.

Gauersheim/Mainz (dpa/lrs) – Nach der Auseinandersetzung zwischen Bürgern und AfD-Anhängern in Gauersheim ist eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Polizisten eingereicht worden. Bei dem öffentlichen Treffen im Donnersbergkreis war es auf dem Dorfplatz zu Zwischenfällen mit verbalen Auseinandersetzungen, lautstarken Meinungsäußerungen und gegenseitigen Vorwürfen gekommen.

Ortsbürgermeister Reiner Schlesser (parteilos) hatte nach den Vorfällen erklärt, die Veranstaltung sei von AfD-Anhängern massiv gestört worden. Es habe Provokationen, Drohungen und Einschüchterungsversuche gegeben. Der AfD-Landtagsabgeordnete Damian Lohr erhielt von der Polizei einen Platzverweis. Die AfD wies die Vorwürfe zurück.

Vorgehen des Polizisten wird überprüft

Lohr sprach danach von einer «Willkürmaßnahme» und reichte eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen des Platzverweises gegen einen Polizeibeamten ein. Ein Sprecher der Polizeidirektion Mainz bestätigte den Eingang der Beschwerde. Es werde nun überprüft, ob die Maßnahme gegen den Landtagsabgeordneten aufgrund seines Verhaltens in Gauersheim rechtmäßig war. Wann es eine Entscheidung gibt, könne noch nicht gesagt werden.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hatte nach den Vorkommnissen Provokationen, Einschüchterungen und Drohungen in der politischen Auseinandersetzung scharf verurteilt.