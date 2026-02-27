Verkehr
Vorankommen kann schwierig werden – weiterer ÖPNV-Warnstreik
Verdi-Warnstreiks im Nahverkehr – Rheinland-Pfalz
Schon vor wenigen Wochen bremste ein ÖPNV-Warnstreik viele Menschen in Rheinland-Pfalz aus, nun werden an gleich zwei Tagen viele ausgebremst. (Archivbild)
Andreas Arnold. DPA

Noch ist keine Einigung in den Tarifverhandlungen, die in den Bundesländern mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden geführt werden, in Sicht. Die Folge: ein weiterer Warnstreik in Rheinland-Pfalz.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Ob der Weg zur Arbeit oder der zur Schule, beides dürfte am Freitag für viele in Rheinland-Pfalz deutlich beschwerlicher werden. Grund dafür ist ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr. Beginnen soll der nach Angaben der Gewerkschaft Verdi von 3.00 Uhr morgens an, geplant ist er bis zum Ende der letzten Schicht am Samstagabend. Ausnahme ist Kaiserslautern, wo der Ausstand wegen des Fußball-Zweitligaspiels des 1. FC Kaiserslautern bereits am frühen Samstagmorgen endet.

Betroffen sein sollen laut Verdi die KRN-Kommunalverkehr Rhein-Nahe, die Mainzer Verkehrsgesellschaft, die Stadtwerke Pirmasens, die Stadtwerke Trier und die Stadtwerke Kaiserslautern.

Laut dem Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund fallen am Freitag alle Fahrten der KRN in den Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen aus, einschließlich aller Schulfahrten. Die Stadtwerke Trier erwarten erhebliche Einschränkungen im Busverkehr und die Mainzer Verkehrsgesellschaft versuchen wie schon bei vorangegangenen Warnstreiks, an beiden Tagen tagsüber einen Notbetrieb auf einzelnen Linien im 30-Minuten-Takt ohne feste Fahrtzeiten anzubieten.

Infos Verdi zum Warnstreik RLP

© dpa-infocom, dpa:260227-930-742092/1

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten