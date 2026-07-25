Der FSV Mainz 05 gewinnt das Testspiel gegen Holstein Kiel im Bruchwegstadion ohne Probleme. Als Nächstes steht für den Bundesligisten das Trainingslager an.

Mainz (dpa) – Der FSV Mainz 05 hat sein letztes Testspiel vor dem Trainingslager in Tirol klar gegen Holstein Kiel gewonnen. Die Mainzer konnten das Duell gegen den Zweitligisten aus Kiel im Bruchwegstadion mit 3:0 (2:0) für sich entscheiden.

Vor der Pause erzielten Phillip Tietz (14. Minute) und Neuzugang Ransford Königsdörffer (30.) die Treffer für den Fußball-Bundesligisten. Im zweiten Durchgang erhöhte der dänische Stürmer William Böving auf das 3:0-Endergebnis.

Als Nächstes geht es für die Mainzer ins Trainingslager in die österreichischen Alpen. In Tirol testen die Rheinhessen in der kommenden Woche dann noch gegen Shabab Al Ahli aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und den italienischen Erstligisten Udinese Calcio.

Nach dem Trainingslager empfangen die Mainzer dann den Premier League Club AFC Bournemouth zur Saisoneröffnung im heimischen Stadion. Das erste Pflichtspiel steht in der ersten DFB-Pokalrunde beim Oberligisten VfB Krieschow in Brandenburg an.