Der Saisonstart ist gelungen. Nun will der FSV Mainz 05 nach zwei Auswärtserfolgen auch daheim endlich den ersten Sieg einfahren. Doch mit Bayer 04 Leverkusen kommt ein Top-Team.

Mainz (dpa/lrs) – Aller guten Dinge sind drei: Nach der ungewohnt langen Länderspielpause hofft der 1. FSV Mainz 05 auf einen optimalen Restart in die Bundesliga-Saison. Dieser soll am Samstag (15.30 Uhr/Sky/DAZN/RTL) im dritten Anlauf daheim gegen Bayer 04 Leverkusen gelingen. «Es wäre mal wieder Zeit. Das ist der nächste Versuch, endlich mal vor heimischem Publikum einen Dreier einzufahren», sagte Coach Urs Fischer.

Doch mit Leverkusen kommt ein ambitionierter Gegner und Tabellennachbar in die Mewa Arena, gegen den Mainz zuletzt vor mehr als dreieinhalb Jahren gewinnen konnte. Der letzte Heimsieg ist noch länger her. Im Februar 2022 siegten die Rheinhessen mit 3:2. «Es wäre mal wieder an der Zeit», sagte Fischer. In der aktuellen Saison haben die 05er beide Erfolge auswärts eingefahren, daheim gegen Paderborn Remis gespielt und gegen Eintracht Frankfurt verloren.

Zentner fehlt weiterhin

Die für ihn zu lange Pause bereitet Fischer dabei etwas Unbehagen, vor allem bei der Frage, wie es um den Rhythmus der Mannschaft bestellt ist. Besonders den Zeitpunkt nach gerade einmal vier Punktspielen und einer Pokalpartie kritisierte der Schweizer. «Wir haben einen Weg gewählt. Ob er der richtige war, kann ich nicht sagen, weil die Erfahrung fehlt», sagte Fischer. «Schauen wir mal, ob wir unsere PS auf den Platz bekommen.»

Personell muss er weiterhin auf seinen Stammtorhüter Robin Zentner verzichten, der an einer Handverletzung laboriert. Für ihn wird erneut Alexander Schwolow zwischen die Pfosten rücken. Möglicherweise bekommt auch der Südkoreaner Jae-Sung Lee, der erst von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, eine Pause. Für ihn könnte Eric Martel in die Startelf rücken. Für die sich wieder im Training befindlichen Paul Nebel und Silvan Widmer kommt ein Einsatz wohl noch zu früh.

Fischer: «Was zutrauen»

Leverkusen zählt Fischer zu den Top-Teams der Liga. Es sei eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität, großer Ballsicherheit, die sich was zutraue und auch zocke. «Es ist eine Aufgabe. Wir wissen, dass wir unsere Basics auf den Platz bekommen und uns auch was zutrauen müssen, um als Sieger vom Platz zu gehen», sagte der 60-Jährige.