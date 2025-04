Rüsselsheim/Mainz (dpa/lrs) – Ausgerechnet direkt vor zwei Großveranstaltungen in Mainz kommt es zu massiven Behinderungen im S-Bahn-Verkehr zwischen Frankfurt, Wiesbaden und der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Wegen der Erneuerung von Weichen am Bahnhof Rüsselsheim fahren ab Samstagmorgen fast drei Wochen lang die S-Bahn-Linien 8 und 9 von Wiesbaden nach Kelsterbach nicht mehr.

An den Wochenenden vom 9. bis 11. sowie 16. bis 18. Mai entfielen zudem die Fahrten bis zum Frankfurter Flughafen, teilte die Stadtverwaltung in Rüsselsheim mit. Es werde ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten. Der Ausfall der S8 und 9 beginnt am Samstag, 3. Mai, 5 Uhr, und endet am Freitag, 23. Mai, zur gleichen Zeit.

Massive Kritik von Fahrgastvertretern

Am kommenden Sonntag (4. Mai) werden in Mainz zum Gutenberg Halbmarathon Tausende Besucher erwartet. Darüber hinaus steht am Sonntagabend (19.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga das Derby zwischen dem FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt an. Die Anreise vieler Fans dürfte nun deutlich schwieriger werden.

Massive Kritik kommt von der sogenannten Regionalgruppe Rheinhessen, einem Zusammenschluss des Fahrgastverbands Pro Bahn, des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) sowie des ÖPNV-Vereins Rheinhessen. Rund um den Ausfall des Angebots habe es mangelhafte Kommunikation und fehlende Koordination gegeben, der Zugverkehr zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt werde massiv eingeschränkt und das ohne erkennbare Abstimmung mit Kommunen – noch dazu direkt vor mehreren Großereignissen.

Wegen anderer Bauarbeiten und damit verbundener weiterer Sperrungen westlich von Mainz sei die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt in gleich mehreren Richtungen vom Schienenverkehr abgehängt, monierte der Zusammenschluss.