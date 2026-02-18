Vor der Wahl – Merz kommt am Aschermittwoch nach Trier

In gut vier Wochen wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die CDU bekommt nun Unterstützung vom Kanzler.

Trier (dpa/lrs) – Bundeskanzler Friedrich Merz kommt zum politischen Aschermittwoch (ab 17.30 Uhr) nach Trier. Mit einer Rede bei einer CDU-Veranstaltung will er der Partei in Rheinland-Pfalz Rückenwind für die bevorstehende Landtagswahl geben. Auch der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU, Gordon Schnieder, wird eine Rede halten.

In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Die CDU hofft, die Mainzer Staatskanzlei nach Jahrzehnten in SPD-Hand zurückzugewinnen. Die Sozialdemokraten regieren das Land seit 1991.

Die Veranstaltung der CDU Rheinland-Pfalz in der Europahalle in Trier ist nach eigenen Angaben bereits seit vergangener Woche ausgebucht. Erwartet werden demnach mehr als 1.100 Teilnehmer.