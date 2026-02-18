Trier (dpa/lrs) – Bundeskanzler Friedrich Merz kommt zum politischen Aschermittwoch (ab 17.30 Uhr) nach Trier. Mit einer Rede bei einer CDU-Veranstaltung will er der Partei in Rheinland-Pfalz Rückenwind für die bevorstehende Landtagswahl geben. Auch der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU, Gordon Schnieder, wird eine Rede halten.
In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Die CDU hofft, die Mainzer Staatskanzlei nach Jahrzehnten in SPD-Hand zurückzugewinnen. Die Sozialdemokraten regieren das Land seit 1991.
Die Veranstaltung der CDU Rheinland-Pfalz in der Europahalle in Trier ist nach eigenen Angaben bereits seit vergangener Woche ausgebucht. Erwartet werden demnach mehr als 1.100 Teilnehmer.
© dpa-infocom, dpa:260218-930-701279/1