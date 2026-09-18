Mainz/Koblenz/Germersheim/Wittlich (dpa/lrs) – «O'zapft is!» heißt es nicht nur ab Samstag auf dem Münchner Oktoberfest: Auch in Rheinland-Pfalz starten bald zahlreiche Oktoberfeste, vielerorts in Kombination mit Mallorca-Partys und Auftritten von Kölsch-Bands. Besucher können sich unter anderem auf frisch gezapftes bayerisches Bier und herzhafte «Schmankerl» freuen.

Oktoberfest mit «Kölscher Nacht» und Mallorca-Party in Koblenz

Bereits gestartet ist das Koblenzer Oktoberfest. Seit dem 11. September können Oktoberfest-Begeisterte an fünf Wochenenden im Festzelt das bayerische Fest feiern. Doch auch Fans von Mallorca-Musik und Kölsch-Bands kommen dort auf ihre Kosten: An zwei Abenden sind eine Mallorca-Party und eine «Kölsche Nacht» geplant, wie auf der Webseite des Koblenzer Oktoberfestes angekündigt wird.

Rummelplatz und Festzelt in Germersheim

Das laut den Veranstaltern größte Oktoberfest in der Pfalz findet vom 24. bis zum 27. September in Germersheim statt. Dort gibt es zusätzlich zu dem Festzelt ein Festgelände mit Riesenrad, Autoscooter und Karussells. Am Sonntag öffnet der Festplatz eine Stunde früher bereits um 10.00 Uhr. Der Eintritt zu Festzelt und Festplatz ist an diesem letzten Tag der Veranstaltung frei.

Kaufhaus Bungert veranstaltet Oktoberfest in Wittlich

In Wittlich veranstaltet seit 1990 das Kaufhaus Bungert jährlich ein Oktoberfest. Damals sei im Oktober das Restaurant des Kaufhauses renoviert worden, erzählt Geschäftsführer Winfried Bungert. Als Ersatz hätten sie auf dem Parkplatz ein Zelt aufgebaut und dort «bayerische Wochen» veranstaltet.

Mittlerweile sei der Parkplatz jedoch zu klein für die bis zu 60.000 Besucher pro Jahr, erklärt Bungert. Deswegen findet das Oktoberfest inzwischen im Industriegebiet statt. Das diesjährige «Bungert Oktoberfest» geht vom 25. September bis zum 31. Oktober. An sechs Wochenenden gibt es freitags und samstags Programm mit Oktoberfest-Bands und DJs. Zudem ist am ersten Wochenende der traditionelle Fassanstich geplant.

Tag der Vereine beim Hunsrücker Oktoberfest

Im Hunsrück verwandelt sich ein Teil des Flughafen Hahns in eine kleine bayerische Enklave: An sechs Wochenenden zwischen dem 2. Oktober und dem 7. November herrsche hier «Ausnahmezustand», heißt es auf der Webseite des Hunsrücker Oktoberfestes. Neben Auftritten von traditionellen Oktoberfest-Bands sind Veranstaltungen wie «Malle Pur» oder «Kölsch Pur» geplant. Am 24. Oktober ist zudem der «Tag der Vereine», an dem Vereine aus der Region vergünstigten Eintritt erhalten.

An drei Wochenenden in Mainz

Auch in der größten Stadt in Rheinland-Pfalz heißt es vom 8. bis zum 25. Oktober «O'zapft is». Los geht es außer am letzten Wochenende schon donnerstags, einsehbar ist das Programm auf der Webseite des Mainzer Oktoberfestes. Geplant ist neben Auftritten von Oktoberfest-Bands und Musikvereinen aus der Region auch ein Wettbewerb im Maßkrugstemmen.

Erstes Oktoberfest in Bitburg

In Bitburg gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal ein Oktoberfest – dafür gleich an fünf Wochenenden, wie die Veranstalter ankündigen. Vom 23. Oktober bis zum 21. November können Besucher auf dem Flugplatz Bitburg Bierzelt-Gaudi erleben. Am 25. Oktober veranstaltet die Feuerwehrstiftung Bitburg-Prüm zudem das «Blaulicht Familienfest» im Rahmen des Oktoberfestes. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

Zusätzliche Umsätze und Übernachtungen

«Immer, wenn Menschen zusammen kommen und gemeinsam feiern, ist das natürlich grundsätzlich zu begrüßen», sagt Gereon Haumann, der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Rheinland-Pfalz. Die Oktoberfeste stärkten die Veranstalter: Die Zusatzeinkommen durch solche besonderen Feste seien notwendig, um gut durch das Jahr zu kommen.

Durch Gäste von außerhalb profitierten nicht nur die Veranstalter der Oktoberfeste. Denn die Besucher übernachteten auch in Hotels und sorgten für Umsätze in der lokalen Gastronomie. In Bitburg, wo in diesem Jahr zum ersten Mal ein Oktoberfest stattfinde, sei zu erwarten, dass auch die lokalen Brauereien positive Effekte spürten, sagt Haumann.

Es gebe also viele Vorteile für die Regionen in Rheinland-Pfalz, in denen Oktoberfeste veranstaltet würden. Und die Kurpfalz habe ja früher auch zu Bayern gehört, ergänzt der Dehoga-Präsident.