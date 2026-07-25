Busunfall
Von Linienbus erfasst – zwei Mädchen verletzt
Rettungswagen
Die beiden Mädchen wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Hendrik Schmidt. DPA

Am Abend werden zwei Kinder von einem Linienbus angefahren. Was weiß die Polizei zur Unfallursache?

Mehlingen (dpa/lrs) – Zwei Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren sind in Mehlingen im Kreis Kaiserslautern von einem Linienbus angefahren und dabei verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Kaiserslautern mitteilte, sollen die Kinder am Freitagabend unvermittelt aus einer Seitenstraße heraus auf die Fahrbahn gerannt sein, ohne auf den Verkehr zu achten.

Infolgedessen habe der Linienbus sie erfasst. Beide erlitten laut Polizei eine Gehirnerschütterung und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer sowie die drei Passagiere blieben demnach unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.

© dpa-infocom, dpa:260725-930-437329/1

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