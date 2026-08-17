Bassenheim (dpa/lrs) – Zwei Menschen sind in Bassenheim (Landkreis Mayen-Koblenz) zwischen einen einfahrenden Linienbus und eine kniehohe Steinmauer geraten und verletzt worden. Laut Angaben der Polizei warteten die beiden Personen im Alter von 38 und 39 Jahren an einer Bushaltestelle, als sie zwischen Bus und Mauer eingeklemmt wurden. Beide erlitten Verletzungen an den Beinen und kamen zur Behandlung in das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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