Unfälle
Von Linienbus eingeklemmt – Zwei Verletzte
Polizei im Einsatz
Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild)
Carsten Rehder. DPA

Zwei Menschen werden in Bassenheim zwischen einen Linienbus und eine Steinmauer gedrückt. Sie müssen ins Krankenhaus.

Bassenheim (dpa/lrs) – Zwei Menschen sind in Bassenheim (Landkreis Mayen-Koblenz) zwischen einen einfahrenden Linienbus und eine kniehohe Steinmauer geraten und verletzt worden. Laut Angaben der Polizei warteten die beiden Personen im Alter von 38 und 39 Jahren an einer Bushaltestelle, als sie zwischen Bus und Mauer eingeklemmt wurden. Beide erlitten Verletzungen an den Beinen und kamen zur Behandlung in das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

© dpa-infocom, dpa:260817-930-544274/1

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