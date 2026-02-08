Überfahren
Von Auto überrollt – E-Scooter-Fahrer tödlich verletzt
Ein Mann liegt auf der Fahrbahn und wird von einem Auto überfahren. Das hat tragische Folgen.

Eppelsheim (dpa/lrs) – Eine Autofahrerin hat in Eppelsheim (Kreis Alzey-Worms) einen auf dem Boden liegenden E-Scooter-Fahrer übersehen, überrollt und dabei tödlich verletzt. Der Tretrollerfahrer habe schwere Verletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Dort sei er im Laufe der Nacht gestorben.

Warum der Mann bereits vor dem Unfall am Samstagabend auf der Fahrbahn lag, sei noch unklar und werde derzeit ermittelt. Ein Sturz aufgrund eines medizinischen Notfalls oder weitere Unfallbeteiligte könnten nicht ausgeschlossen werden.

