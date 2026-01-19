Ein Mann läuft mit seinem Rollator hinter einem geparkten Auto entlang. In dem Moment möchte dessen Fahrer ausparken und fährt rückwärts.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 93-jähriger Fußgänger ist in Ludwigshafen von einem Auto erfasst worden und zwei Tage später gestorben. Er lief am Freitag mit seinem Rollator hinter einem geparkten Auto entlang, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Demnach fuhr der 81 Jahre alte Fahrer des Wagens in diesem Moment rückwärts los und erfasste dabei den Fußgänger.

Der 93-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag starb. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizei Ludwigshafen ermitteln gemeinsam zum Unfallhergang.