Nach einem Lkw-Brand blieb die A3 bei Neustadt Wied am Nachmittag in beide Richtungen gesperrt. Am Abend wurde eine Seite wieder freigegeben.

Neustadt (dpa/lrs) - Ein brennender Lkw hat am Nachmittag die A3 auf Höhe der Ausfahrt Neustadt Wied blockiert. Wegen des umfangreichen Löscheinsatzes sperrte die Polizei die Autobahn eine Zeit lang in beide Richtungen. Es bildete sich ein langer Stau. Verletzt wurde niemand.

Wie die Feuerwehr am späten Abend mitteilte, wurde die Anfahrt der Einsatzkräfte am Rastplatz Pfaffenbach durch einen defekten Lkw blockiert. Die Einsatzfahrzeuge mussten deshalb umdrehen und über die Anschlussstelle Neustadt entgegen der Fahrtrichtung zur Einsatzstelle fahren.

Aus bislang unbekannten Gründen war die Lkw-Zugmaschine auf der Fahrbahn in Richtung Köln in Brand geraten. Das Feuer ging auf das gesamte Fahrzeuggespann über - auch auf den Auflieger mit Rapsschrot. Nachdem die Flammen erstickt waren und das Gespann geborgen wurde, musste die Feuerwehr erneut Teile der Ladung löschen. Unter der Zugmaschine hatten sich Schwelbrände gebildet, wie es hieß.