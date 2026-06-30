Das Finanzministerium bietet ab 1. Juli in der ELSTER App ein automatisiertes Verfahren zur Steuererklärung an - zunächst allerdings nicht für jedermann.

Mainz (dpa/lrs) – «Steuererklärung mit einem Klick» – das verspricht die neue Funktion in der ELSTER App des Finanzministeriums. Ab 1. Juli können Bürgerinnen und Bürger das automatisierte Verfahren für die Einkommensteuererklärung nutzen, wie das Ministerium mitteilte.

«Unser Ziel ist eine moderne Steuerverwaltung, die Zeit spart und Fehler reduziert. Mit der Einführung dieser neuen Funktion setzt die Steuerverwaltung einen weiteren Meilenstein in der digitalen Transformation», sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD).

Wer kann die neue Funktion nutzen?

Zunächst richtet sich das Angebot laut Ministerium an ledige, kinderlose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Bezieherinnen und Bezieher von Alterseinkünften. Für Bürgerinnen und Bürger mit weiteren Einkünften etwa aus Vermietung steht die Funktion vorerst nicht zur Verfügung. Der Kreis der Berechtigten soll für kommende Steuerjahre schrittweise erweitert werden und ist zunächst nur für das Steuerjahr 2025 verfügbar.

Notwendig ist zudem ein Benutzerkonto im Steuerportal ELSTER sowie die MeinELSTER+ App des Finanzministeriums.

Wie funktioniert die Funktion?

Die neue Funktion verarbeitet die Daten, die den rheinland-pfälzischen Finanzämtern bereits elektronisch vorliegen – darunter Lohnsteuerbescheinigungen von Arbeitgebern oder Rentenbezugsmitteilungen, erklärt das Ministerium. Die App erstellt daraus automatisch einen vollständigen Erklärungsvorschlag auf dem Smartphone oder Tablet.

Nutzerinnen und Nutzer können die Angaben prüfen und die Erklärung anschließend per Klick an ihr zuständiges Finanzamt übermitteln, heißt es. Auch Ergänzungen oder Anpassungen lassen sich demnach unmittelbar in der App vornehmen.