Volker Baas bleibt Aufsichtsratschef bei Mainz 05

Mainz (dpa/lrs) – Volker Baas bleibt Aufsichtsratsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Knapp 14 Tage nach den Wahlen bei der Mitgliederversammlung der Rheinhessen bestätigten die neun Mitglieder des Gremiums Baas in seiner bisherigen Funktion. Das teilte der Verein mit. Der 69-jährige Jurist gehört dem Aufsichtsrat seit 2017 an und steht diesem seit 2021 vor. Eva-Maria Federhenn wurde erneut als stellvertretende Vorsitzende bestimmt.

Baas äußerte sich erfreut über das Vertrauen in ihn und lobte zugleich den vertrauensvollen, konstruktiven und sehr motivierten Geist innerhalb des zum Teil neu gebildeten Aufsichtsrates. «Nach der Kennenlernphase im neu zusammengesetzten Gremium wollen wir entlang unserer Aufgaben, Kompetenzen und Prioritäten Ausschüsse bilden, in denen wir unsere Arbeit vertiefen», kündigte Baas an.