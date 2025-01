«Völlig fertig»: Boot von Kanutin Pirro gestohlen

Die deutsche Kanu-Hoffnung muss kurz vor dem Saisonstart einen herben Rückschlag einstecken. Jetzt ist der weitere Saisonverlauf in Gefahr.

Bad Kreuznach (dpa) – Die Slalomkanutin Paulina Pirro ist Opfer eines Diebstahls geworden. Kurz vor dem Saisonstart wurde der deutschen Meisterin im Kajak-Einer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Boot in einem abgeschlossenen Lager in Bad Kreuznach entwendet, teilte Sportwart Walter Senft vom KSV Bad Kreuznach mit.

«Ich war völlig fertig», sagte die 19-Jährige vom KSV Bad Kreuznach nach dem bemerkten Diebstahl. Pirro macht sich große Sorgen um den weiteren Saisonverlauf. Die Lieferzeit eines neuen Bootes wird laut Senft «drei bis vier Monate» betragen. Am 9. Februar findet ein wichtiger Warmwasserlehrgang auf der zu Frankreich gehörenden Insel La Reunion im Indischen Ozean statt. «Es ist ein unglaublich tragischer Vorfall. Wir müssen jetzt versuchen, schnellstens Ersatz zu beschaffen», betonte Senft. Die Qualifikationsläufe für die WM werden Ende April, Anfang Mai ausgetragen.

Neben Pirros Boot wurden zwei weitere hochwertige Wettkampfboote sowie drei Paddel von KSV-Leistungsträgern gestohlen.