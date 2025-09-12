Herausgerissene Pflanzen und umgeworfene Grabsteine: Noch unbekannte Täter haben einen Friedhof im Kreis Kusel verwüstet. Dabei haben sie nicht nur materiellen Schaden hinterlassen.

Wolfstein (dpa/lrs) – Noch unbekannte Täter haben auf einem Friedhof in Wolfstein Grabsteine umgeworfen, Pflanzen herausgerissen und mit weißer Farbe einen verunglimpfenden Schriftzug gesprüht. Insgesamt seien auf dem Friedhof im Stadtteil Roßbach etwa 14 Gräber gewaltsam zerstört worden, teilte die Polizei mit.

Der Schaden liege geschätzt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt laut Mitteilung wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Sie bittet Zeugen, die in der Nacht auf Freitag etwas beobachtet haben, sich zu melden.