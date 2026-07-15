Ob Mehrtageswanderung oder Tagestour: Rheinland-Pfalz punktet mit ausgezeichneten Wanderwegen. Was Outdoorfans auf den prämierten Routen erwartet.

Rheinland-Pfalz (dpa/lrs) – Nach der aktuellen Hitzeperiode soll es in den kommenden Tagen etwas abkühlen – perfekt für eine Wandertour vor der eigenen Haustür: In Rheinland-Pfalz gehören in diesem Jahr vier Strecken zu Deutschlands schönsten Wanderwegen. Wie die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH mitteilte, erhielt der Westerwälder Druidensteig 2026 beim Wettbewerb der Fachzeitschrift «Wandermagazin» in der Kategorie Mehrtagestour den ersten Platz.

Gegen insgesamt 100 Bewerbungen und eine Vorauswahl von zehn nominierten Mehrtagestouren setzte sich am Ende die Wanderung im Westerwald mit den meisten Stimmen der Outdoorfans durch. Den Bronzerang in dieser Kategorie erhielt der Pfälzer Höhenweg, auf dem Wanderer entlang mehrerer Burgen immer wieder auf Spuren des Mittelalters wandeln, so beschreibt es das «Wandermagazin».

Aussicht, Wälder und Bergbaugeschichte auf dem Druidensteig

Der Druidensteig schlängelt sich hingegen durch sieben Flusstäler mit zahlreichen Aussichtspunkten und Informationspunkten zur Bergbaugeschichte und geologischen Besonderheiten, so hieß es im «Wandermagazin» über die Gewinnertour. Als Highlight werden verschiedene Museen wie das Landschaftsmuseum in Hachenburg im Westerwald genannt. Auch genug Rast- und Einkehrmöglichkeiten finden Wanderer in den Städten und Gemeinden entlang des Wegs.

Platz zwei und drei der schönsten Tagestouren auch in Rheinland-Pfalz

Auch in der Rubrik «Tagestour» kamen die Wanderwege «HeimatSpur MaareGlück» entlang der Eifeler Vulkanseen sowie der Weg «Felsenwald» in der Pfalz auf Platz zwei und drei im deutschlandweiten Wettbewerb. «Die Auszeichnungen bestätigen Rheinland-Pfalz als eine der führenden Wanderdestinationen Deutschlands und sind zugleich Ansporn, unsere Wanderangebote auch künftig mit hoher Qualität und viel Innovationskraft weiterzuentwickeln», freut sich Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH.

Nicht auf dem Siegertreppchen, aber Teil der Top 10 wurden zudem die «Pfälzer Hüttentour» und die «Traumschleife Altlauer Schweiz» in der Region Hunsrück-Nahe.