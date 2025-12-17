Vier Verletzte nach Schlägerei in Pirmasens

Bei einer Auseinandersetzung in Pirmasens werden vier Männer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Ablauf und zu den Hintergründen der Tat.

Pirmasens (dpa/lrs) – Bei einer größeren Schlägerei in Pirmasens sind vier Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gingen am Dienstagabend mehrere Notrufe ein. Die Beamten fanden zwei Verletzte auf der Straße und zwei Verletzte in einer Erdgeschosswohnung. Die Männer zwischen 27 und 56 Jahren wurden unter anderem mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zum Hergang und Motiv dauern die Ermittlungen an.