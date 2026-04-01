Landkreis Neuwied
Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß
Polizeifahrzeug
Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)
Marcus Brandt. DPA

Zwei Autos prallten bei Asbach aufeinander, vier Verletzte müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr befreit eine Fahrerin aus ihrem Auto.

Asbach (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Asbach (Landkreis Neuwied) sind vier Menschen verletzt worden. Ein Insasse wurde schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Autos seien in der Nähe des Ortsteils Etscheid aufeinandergeprallt. Die Fahrerin eines der beiden Fahrzeuge habe von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden müssen.

Nach Angaben der Feuerwehr soll ein drittes Auto in den Unfall verwickelt gewesen sein, wie genau, blieb zunächst unklar. Die vier Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste während der Rettungsarbeiten gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:260401-930-897016/1

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Verkehr

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