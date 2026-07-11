Pfefferspray, Alkohol und Platzverweise: Nach einer Auseinandersetzung auf dem Dorffest in Obersimten ermittelt nun die Polizei. Noch sind Fragen zum Vorfall offen.

Obersimten (dpa/lrs) – Bei einer Schlägerei nach einem Dorffest in Obersimten im Kreis Südwestpfalz sind vier Jugendliche leicht verletzt worden. Ein Beschuldigter habe Pfefferspray eingesetzt, teilte die Polizei in Pirmasens mit. Drei Personen hätten daher Augenreizungen erlitten. Ein Vierter wurde am Kopf vermutlich durch einen Schlag leicht verletzt, sagte der Sprecher.

Die Jugendlichen seien bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag zum Teil erheblich alkoholisiert gewesen. Es wurden Platzverweise erteilt. Die Hintergründe der Tat seien nun Gegenstand polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen, hieß es.