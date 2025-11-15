Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Erst brennt ein Holzstapel, dann das ganze Haus. Auch Nachbargebäude werden beschädigt. Die Bewohner können sich retten.

Monzingen (dpa/lrs) - Im Kreis Bad Kreuznach ist ein Mehrparteienhaus fast vollständig ausgebrannt. Alle vier Bewohner des Hauses in Monzingen konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen, erlitten aber Rauchgasvergiftungen. Zwei mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei berichtete.

Zuerst hatte ein Holzstapel unter einer Überdachung gebrannt, die an das Haus angrenzte, so die Beamten. Ein Anwohner alarmierte die Feuerwehr. «Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf das Gebäude aus, sodass es zum Vollbrand des Mehrparteienhauses inklusive Dachstuhl kam», berichtete die Polizei.

Häuser nicht bewohnbar

Auch ein Nachbarhaus wurde beschädigt. Weitere angrenzende, unbeschädigte Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. Beide betroffenen Häuser sind laut Polizei zunächst unbewohnbar.

Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit starken Kräften im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.