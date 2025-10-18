Zwei Autos sind auf der B9 unterwegs, als das eine dem anderen plötzlich auffährt. Die Unfallursache ist noch unklar. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bobenheim-Roxheim (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos auf der Bundesstraße 9 nahe Worms haben vier Menschen Verletzungen erlitten. Die beiden Fahrzeuge waren am Freitagabend bei Bobenheim-Roxheim hintereinander auf derselben Spur unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Warum das eine dem anderen Auto auffuhr, war zunächst unklar.

Die beiden Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Außerdem blieb die B9 in Richtung Worms mehrere Stunden lang gesperrt. Wie schwer sich die vier Betroffenen verletzten, teilte die Polizei nicht mit. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen.