Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände der BASF SE in Ludwigshafen sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Zu dem Vorfall sei es aus bislang ungeklärter Ursache bei Montagearbeiten an einer Löschwasserleitung im Werksteil Nord gekommen, teilte das Unternehmen mit. Nähere Angaben zum Unfall oder zu den Verletzten machte eine Sprecherin nicht. Die vier Mitarbeitenden externer Firmen seien von einem Notarzt der BASF erstversorgt worden. Zwei der Betroffenen wurden den Angaben zufolge stationär in einer Klinik aufgenommen, zwei wurden leicht verletzt im Krankenhaus behandelt.

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