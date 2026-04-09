Unfälle
Vier Verletzte bei Arbeitsunfall in BASF-Werk
BASF-Flaggen
Nach einem Arbeitsunfall auf dem BASF-Gelände sind zwei Menschen stationär im Krankenhaus aufgenommen worden. (Archivbild)
Uwe Anspach. DPA

Bei Montagearbeiten im BASF-Werk Ludwigshafen verletzen sich vier Menschen, zwei davon schwer. Die Ursache des Unfalls ist nach Angaben des Unternehmens unklar.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände der BASF SE in Ludwigshafen sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Zu dem Vorfall sei es aus bislang ungeklärter Ursache bei Montagearbeiten an einer Löschwasserleitung im Werksteil Nord gekommen, teilte das Unternehmen mit. Nähere Angaben zum Unfall oder zu den Verletzten machte eine Sprecherin nicht. Die vier Mitarbeitenden externer Firmen seien von einem Notarzt der BASF erstversorgt worden. Zwei der Betroffenen wurden den Angaben zufolge stationär in einer Klinik aufgenommen, zwei wurden leicht verletzt im Krankenhaus behandelt.

© dpa-infocom, dpa:260409-930-925242/1

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