Vier neue Lotto-Millionäre im Saarland

Mehrere Tipper konnten sich 2024 über einen dicken Gewinn freuen. Einer davon hat in der Zusatzlotterie abgeräumt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sind im vergangenen Jahr vier Tipper zu Lotto-Millionären geworden. Zwei Millionengewinne von jeweils mehr als sechs Millionen Euro im klassischen Lotto «6 aus 49» gingen an Spieler aus dem Landkreis St. Wendel, wie Saartoto mitteilte. Außerdem gewannen ein Lottospieler aus dem Regionalverband Saarbrücken mehr als zwei Millionen Euro sowie ein weiterer Spieler aus der Region gut eine Million Euro in der Zusatzlotterie Spiel 77. Insgesamt wurden über 61 Millionen Euro an saarländische Tipper ausgeschüttet.