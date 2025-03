In einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen brennt es in einer Wohnung. Das ganze Haus wird geräumt - mehrere Menschen kommen ins Krankenhaus.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen sind vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben kamen sie ins Krankenhaus. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen in dem Haus verhindert. Das Haus sei während der Löscharbeiten am Sonntagabend geräumt worden. Der Sachschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.