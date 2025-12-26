Vier Männer prügeln sich – Polizei setzt Taser ein

Am ersten Weihnachtstag kommt es zu einer handfesten Auseinandersetzung in Bad Kreuznach. Es bleibt bei leichten Verletzungen.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Vier Männer haben sich am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages in Bad Kreuznach geprügelt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beteiligt seien an der Auseinandersetzung Personen zwischen 28 und 36 Jahren gewesen, teilte die Polizei in Bad Kreuznach mit.

Als eine Streife eingetroffen sei, sei ein Mann zu Fuß geflüchtet, die anderen Drei hätten weiter aufeinander eingeschlagen. Die Beamten setzten den Angaben zufolge einen Taser gegen einen Beteiligten ein. Alle Männer hätten leichte Verletzungen davongetragen. Warum die Vier in Streit geraten sind, war zunächst unklar.