Auf der A61 rutschten Spanngurte von einem Lkw und blieben auf der Fahrbahn liegen. Mit Folgen für nachfolgende Autos und Lastwagen.

Gau-Bickelheim/Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Vier Fahrzeuge wurden am Donnerstagnachmittag auf der A61 zwischen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach durch von einem Lkw gerutschte Spanngurte auf der Fahrbahn beschädigt. Das berichtete die Polizei.

Ein Lkw-Fahrer, den die Polizei bereits ermitteln konnte, hatte die Spanngurte demnach auf seinem Lastwagen wohl nicht richtig verstaut. So verteilten sich die Gurte über die Fahrbahn der A61 in Richtung Koblenz bis zur Abfahrt Bad Kreuznach und auf der B 41, wie es weiter hieß. Bei zwei Autos und einem Lkw, die die Spanngurte überfuhren, seien die Reifen beschädigt worden. Der Pannendienst habe anrücken müssen. Bei einem weiteren Auto sei zwar ein Sachschaden entstanden, die Insassen hätten jedoch zeitnah weiterfahren können. Die Polizei räumte anschließend die Gurte von der Fahrbahn.