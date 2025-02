Viele Wolken zum Wochenende in RLP und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt das Wetter in den kommenden Tagen mild, aber wechselhaft. Am Freitag zeigt sich der Himmel überwiegend bewölkt, und es kann immer wieder etwas Regen fallen.

Mainz (dpa/lrp) – In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild, aber wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Freitag zunächst bedeckten Himmel mit vereinzeltem Regen und lokalem Nebel. Im Laufe des Tages lockert es sich laut den Experten auf und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen 12 und 16 Grad, in den höheren Lagen etwa 10 Grad.

Am Samstag zieht von Westen her stärkere Bewölkung auf, vereinzelt kann es im Westen auch etwas regnen. Die Temperaturen steigen laut den Meteorologen auf 12 bis 16 Grad, in den Hochlagen bleibt es mit etwa 10 Grad kühler. Der Wind weht mäßig aus südlichen Richtungen, mit böigen Windstößen in den Höhenlagen. In der Nacht zum Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt, örtlich kann es etwas regnen oder Nebel entstehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 3 Grad.

Am Sonntag bleibt es laut DWD zunächst stark bewölkt, später lockert es auf und es bleibt trocken. Die Höchstwerte erreichen 13 bis 16 Grad, in den Hochlagen der Eifel etwa 11 Grad. In der Nacht zum Montag zieht erneut stärkerer Regen auf, der die Temperaturen auf 9 bis 4 Grad sinken lässt.