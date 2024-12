Viele Wolken über Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Der graue Himmel vor dem Fenster lässt nicht locker. Für die kommenden Tage stellt der Deutsche Wetterdienst aber nach und nach Auflockerungen in Aussicht.

Offenbach (dpa/lrs) – Hartnäckig halten sich die grauen Wolken über Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Heute bleibe es meist bedeckt bei höchstens 2 bis 6 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Während es vielerorts niederschlagsfrei bleibe, könne es örtlich leichten Sprühregen geben. Für die Nacht warnen die Meteorologen zudem vor örtlicher Glätte.

Zumindest etwas blauer Himmel ist in den nächsten beiden Tagen aber drin. Am Mittwoch bleibt es bei maximal 0 bis 5 Grad zwar überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, aber im Verlauf des Tages sind örtlich Auflockerungen möglich. Der Donnerstag startet dagegen wechselnd bis stark bewölkt und zeigt sich später sogar heiter bis wolkig. Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad. In den Nächten bleibe es jedoch örtlich glatt.

Freundliches Wetter bringt schließlich der Freitag: Sobald sich die örtlichen Nebelfelder aufgelöst haben, wird es laut Vorhersage heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad.