Gemütlich sieht anders aus: Die Wettervorhersage hält bis ins Wochenende hinein wiederholt Schauer bereit. Wie warm soll es dazu werden?

Offenbach (dpa/lrs) – Immer wieder soll es in den nächsten Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nass werden. Heute gebe es bei maximal 19 bis 22 Grad immerhin nur örtlich Schauer, lautete die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Gegen späten Nachmittag und am Abend ziehen demzufolge vereinzelt Gewitter von Südwesten herein.

Am Donnerstag, Freitag und Samstag stehen dann voraussichtlich jeden Tag Schauer auf dem Plan. Dazu erwarten die Meteorologen einen Wechsel aus Sonne und Wolken. An den Höchsttemperaturen ändert sich wenig: Laut DWD bringt der Donnerstag höchstens 18 bis 21 Grad, gefolgt vom Freitag mit 16 bis 20 Grad und maximal 17 bis 21 Grad am Samstag.