Sowohl katholische als auch evangelische Kirchen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland verlieren weiter Mitglieder. Die neue Statistik macht manchen aber auch Mut.

Bonn/Mainz/Trier (dpa/lrs) – Die katholische und die evangelische Kirche verlieren auch in Rheinland-Pfalz weiterhin Mitglieder. Damit setzt sich eine Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Nach der neuen Statistik gehörten Ende 2025 noch 1,36 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz der katholischen Kirche an (minus 42.000), im Saarland waren es 454.000 (minus 16.000). Ähnlich ist die Entwicklung bei der Evangelischen Kirche, für die zunächst keine Zahlen auf Bundesländerebene vorlagen.

In Rheinland-Pfalz leben rund 4,1 Millionen Menschen, im Saarland etwa eine Million Menschen. Hier die Übersicht zu den einzelnen Bistümern und Landeskirchen mit größeren Gebieten in den beiden Bundesländern:

Bistum Limburg

Das Bistum Limburg umfasst Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz, darunter auch das Frankfurter Stadtgebiet. 2025 lebten in der Diözese rund 486.000 Katholikinnen und Katholiken und damit etwa 15.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Kirchenaustritte hat sich weiter verlangsamt – sie lag zuletzt bei etwa rund 9.100 (2024: 10.800, 2023: 12.000).

«Wir dürfen diese Entwicklung weder kleinreden noch an ihr vorbeigehen. Sie ist Teil der Wirklichkeit, in der wir heute als Kirche leben», sagte Bischof Bätzing. Er sehe in dieser Situation gleichzeitig einen Auftrag zur Erneuerung.

Bistum Mainz

Das Bistum Mainz liegt zu zwei Dritteln in Hessen und zu einem Drittel in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Mitglieder sank binnen eines Jahres von knapp 598.000 auf 577.000. Etwa 11.000 Menschen im Bistumsgebiet kehrten im vergangenen Jahr der katholischen Kirche den Rücken, etwas weniger als 2024 (11.800).

«Die Menschen müssen in unserer Kirche erfahren dürfen, dass sie willkommen sind mit ihren Anfragen», sagte Bischof Peter Kohlgraf. «Das ist und bleibt für mich ein wesentlicher Punkt, um auch in Zeiten einer kleiner werdenden Gemeinschaft mit Zuversicht die Zukunft unserer Kirche zu gestalten.»

Bistum Trier

Das Bistum Trier, dessen Gebiete Teile von Rheinland-Pfalz und fast das gesamte Saarland umfassen, zählte Ende 2025 gut 1,1 Millionen Katholikinnen und Katholiken. Das waren knapp 35.000 weniger als im Jahr zuvor. Bei den Austritten verlangsamte sich die Entwicklung etwas: Knapp 18.000 Menschen verließen die Kirche, im Jahr davor waren es noch fast 19.000 gewesen.

«Es ist gut, dass wir durch die jährliche Statistik verlässlich wissen, wie viele Menschen sich der katholischen Kirche zugehörig fühlen und wie etwa die Sakramente angenommen werden», sagte der Generalvikar des Bistums Trier, Ulrich von Plettenberg. «Gleichzeitig ist das nur ein kleiner Ausschnitt – das Feld kirchlichen Handelns in unserem Bistum ist wesentlich weiter als es in dieser Statistik abgebildet ist.»

Bistum Speyer

Das Bistum Speyer, zu dem auch der Saarpfalzkreis im Saarland gehört, hat ebenfalls Mitglieder verloren – Ende 2025 waren es noch rund 423.000. Ein Jahr zuvor hatte die Zahl bei knapp 430.000 gelegen. Die Zahl der Austritte lag bei etwa 7.300 und damit niedriger als im Jahr davor (7.900).

«Auch wenn die Zahlen auf eine gewisse Stabilisierung hindeuten, zeigen sie deutlich, dass es keine Trendumkehr gibt», sagte Generalvikar Markus Magin. «Wir nehmen diese Entwicklungen ernst und stellen uns darauf ein, indem wir seelsorgliche, strukturelle und wirtschaftliche Orientierungsprozesse durchlaufen.»

Evangelische Kirche der Pfalz

Die Evangelische Kirche der Pfalz verliert nach vorläufigen Zahlen weiterhin Mitglieder. Ende 2025 gehörten der Landeskirche noch etwa 416.000 Menschen an, das waren etwa 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Bei den Austritten lagen noch keine Zahlen für 2025 vor.

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mit Gebieten in Hessen und Rheinland-Pfalz hatte Ende 2025 noch etwa 1,22 Millionen Mitglieder, das sind binnen eines Jahres etwa 40.000 weniger. Nach einer vorläufigen Auswertung traten etwa 26.000 Menschen aus – 2027 hatte diese Zahl noch bei 27.000 gelegen. Genaue Zahlen für 2025 erwartet die Landeskirche im Juni.

Evangelische Kirche im Rheinland

Die Evangelische Kirche im Rheinland umfasst 37 Kirchenkreise in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland. Für die Landeskirche lagen zunächst keine Zahlen für 2025 vor. Für den Kirchenkreis Saarland wurde eine Zahl von 106.000 Mitgliedern gemeldet, ein Rückgang von etwa 3,5 Prozent im Vergleich zu 2024.