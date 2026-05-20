Brände
Viele Einsatzkräfte bei Sofabrand in Mainzer Hochhaus
Feuerwehr
Insgesamt seien 18 Fahrzeuge vor Ort gewesen. (Symbolbild)
Sven Hoppe. DPA

Ein Sofa auf einem Balkon im neunten Stock eines Mainzer Hochhauses gerät in Brand. Die Feuerwehr ist mit rund 50 Kräften zur Stelle – verletzt wird niemand.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Mainzer Hochhaus ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte ein Sofa auf einem Balkon im neunten Stock. Die Feuerwehr habe das brennende Möbelstück schnell löschen können.

«Aufgrund der hohen Anzahl an Personen in diesen Gebäuden, werden bei Brandeinsätzen in Hochhäusern in Mainz automatisch mehr Einsatzkräfte und Fahrzeuge alarmiert», hieß es. Insgesamt seien 18 Fahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort gewesen. Angaben der Polizei zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt. Zudem sei kein Sachschaden am Gebäude entstanden.

© dpa-infocom, dpa:260520-930-104651/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten