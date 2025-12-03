Viele Bahn-Baustellen – aber auch Verbesserungen angekündigt

Der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd stellt ein verbessertes Angebot auf der Schiene in Aussicht. Doch auch Sperrungen wird es geben - Kritik trifft deshalb die Deutsche Bahn.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ab dem Fahrplanwechsel zum 14. Dezember wird es nach Angaben des Zweckverbands ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd ein teilweise verbessertes Angebot geben. Dies gelte unter anderem für die rheinüberschreitenden Strecken, aber auch am Mittelrhein und für die Pfalz, teilt der Zweckverband mit. Zugleich bereitet er seine Kunden auf zahlreiche weitere Baustellen vor.

Dabei kritisiert der Verband das Management des zuständigen Bahn-Unternehmens Infrago. «Trotz der ständigen Beteuerungen der DB Infrago, man arbeite an der Verbesserung der internen Prozesse und Abläufe, kommt es dabei immer wieder zu vielen und dabei häufig sehr kurzfristig angekündigten Änderungen und Sperrungen», heißt es in der Mitteilung.

Generalsanierung am Rhein

Genannt werden unter anderem Bauarbeiten westlich von Mainz sowie die sogenannte Generalsanierung der rechten Rheinstrecke, die von Mitte Juli bis Mitte Dezember 2026 geplant ist.

Bessere Verbindungen gebe es am Wochenende zwischen Mainz und Koblenz sowie Koblenz und Frankfurt. Unter der Woche gelte dies für die Verbindung zwischen der Pfalz und Heidelberg beziehungsweise Mannheim. Neue Angebote gebe es zudem unter anderem am späten Abend für die südliche Pfalz.