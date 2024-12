Viel Verkehr in Rheinland-Pfalz und Saarland vor Weihnachten

Weihnachten naht und viele Menschen machen sich auf den Weg zu ihren Liebsten oder in den Urlaub. Experten warnen vor viel Stau auf den Straßen und raten, vorausschauend zu planen.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Auch in diesem Jahr wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland vor den Feiertagen voll auf den Straßen, Schienen und auch in der Luft. «Kein Weihnachten ohne Stau», sagte eine Sprecherin des ADAC Rheinland-Pfalz.

Vor allem auf der Autobahn 61 im Norden des Bundeslandes staue es sich erfahrungsgemäß. Sie rät Reisenden, die Hauptstau-Tage wenn möglich zu meiden. «Besonders am Freitag wird es voll werden, da sich viele den Montag freinehmen und bereits Freitag in den Urlaub fahren», teilt die ADAC-Sprecherin mit. Dazu komme am Freitag noch der normale Berufsverkehr. Der ADAC erwarte das ganze Wochenende über regen Betrieb auf den Straßen.

Nach den Feiertagen fahren der Sprecherin zufolge dann viele in den Winter- oder Skiurlaub. Es gelte insbesondere die Samstage zu meiden. «Grundsätzlich empfehle ich Reisenden, sich vor der Reise eine Stauprognose auf der Website des ADAC anzuschauen», sagte die Sprecherin. Man solle sich zudem warme Sachen einpacken und Geduld mitbringen, denn durch gestresstes Fahren entstünden ebenso wie durch häufige Spurwechsel die meisten Unfälle.

Die Deutsche Bahn erwartet täglich bis zu 450.000 Fahrgäste

Auf den Gleisen beginnt die Reisewelle laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) dieses Jahr bereits am Donnerstag. Rund um Weihnachten erwarte man täglich bis zu 450.000 Fahrgäste. Mit 410 Zügen, der größten ICE-Flotte, die die DB je hatte, sei man aber gut auf die reisestarken Feiertage vorbereitet. Auch für die Woche zwischen den Jahren rechnet die DB mit einer stetig hohen Nachfrage. Die Rückreisewelle nach den Weihnachtstagen gehe in die Anreisewelle zum Silvester- beziehungsweise Neujahrsverkehr über.

Flughafen Frankfurt rät zu frühzeitigem Online-Check-In

Der Flughafen Frankfurt hat sich für das Wochenende vor Weihnachten und die anschließenden Feiertage auf ein Passagier-Aufkommen von insgesamt rund einer Million Reisender eingestellt. «Damit liegen wir in etwa auf dem Niveau des Vorjahres», sagte ein Sprecher.

Damit Verzögerungen und unangenehme Wartezeiten für alle vermieden werden, plädiert der Flughafen für den frühzeitigen Online-Check-In. «Wir raten Fluggästen, die mit Aufgabegepäck reisen, mindestens 2,5 Stunden vor Abflug im Terminal zu sein.» Gäste, die nur Handgepäck mit sich führen, sollten zwei Stunden vorher am Airport sein, hieß es.