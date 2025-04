Viel Sonne in den nächsten Tagen – bis zu 22 Grad am Freitag

Nach empfindlich kalten Nächten werden die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland tagsüber mit Sonnenschein und milden Temperaturen entschädigt.

Offenbach (dpa/lhe) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden die Menschen weiterhin von viel Sonne verwöhnt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erreichen die Temperaturen Werte von 13 bis 17 Grad.

Ähnlich sonnig und mild wird es in den kommenden Tagen weitergehen. In den Nächten droht gebietsweise weiterhin leichter Frost. Am Freitag können die Temperaturen tagsüber sogar auf bis zu 22 Grad steigen.