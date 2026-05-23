Heute wird es bis zu 32 Grad heiß. Viel Sonne ist für das ganze Pfingstwochenende vorhergesagt. Nur Sonntagnachmittag kann es einzelne Gewitter geben.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Sommer nimmt in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch vor seinem offiziellen Start Fahrt auf. Am heutigen Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Den ganzen Tag über bleibt es sonnig und niederschlagsfrei. In der Nacht zum Sonntag gibt es erfrischende Temperaturen zwischen etwa 16 und 10 Grad.

Das sommerliche Wetter setzt sich das ganze lange Pfingstwochenende über fort. Sonne satt gibt es auch am Sonntag – bei Höchsttemperaturen bis zu 34 Grad. Am Nachmittag besteht laut Meteorologen vor allem über dem Bergland ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko – mit Windböen und Starkregen.

Die Nacht zum Montag ist meist klar und trocken. Am Montag wird es bei blauem Himmel bis zu 33 Grad heiß. Auch die Nacht zum Dienstag ist gering bewölkt. Der Dienstag wird erneut sommerlich – mit Höchstwerten zwischen 29 und 34 Grad – und sehr viel Sonne.