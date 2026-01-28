Eine mysteriöse Verfärbung sorgt im Abwasserkanal in Schornsheim für Aufsehen. Die Ursache bleibt trotz eines Feuerwehreinsatzes unklar – Proben werden jetzt untersucht.

Schornsheim (dpa/lrs) – Eine zunächst blaue Verfärbung in einem Abwasserkanal im Kreis Alzey-Worms hat sich mittlerweile grau verfärbt und schäumt leicht. Bereits am Dienstagnachmittag war die Feuerwehr zu einer leuchtend blauen Verunreinigung in dem Abwasserkanal in Schornstein alarmiert worden, wie die Pressestelle der Verbandsgemeinde Wörrstadt mitteilte.

Trotz eines mehrstündigen Feuerwehreinsatzes am Dienstag sei die Ursache bislang nicht geklärt worden. Fest stehe nur, dass es sich bei der Verunreinigung weder um Öl noch um Lauge handele. Nach Angaben einer Pressesprecherin seien Wasserproben entnommen worden, die nun vom Landesuntersuchungsamt Mainz untersucht würden. Mit ersten Ergebnissen wurde im Laufe des Tages gerechnet.

Rund um die Verunreinigung habe die Feuerwehr eine Barriere errichtet, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Außerdem sei im hinteren Verlauf des Abwasserkanals eine Sandsackbarriere zum Schutz anderer Gewässer errichtet worden. Ein Gefahrstoffzug sei indessen ebenfalls vor Ort.

Nicht der erste Wasser-Vorfall in Rheinland-Pfalz

Bereits Mitte Januar hat es in Zweibrücken-Mörsbach ebenfalls eine Wasser-Verunreinigung gegeben. Dort wurde ein ungewöhnlicher Geruch im Trinkwasser festgestellt. Über eine Woche waren dort nach Angaben der Stadt rund 3.000 Menschen ohne trinkbares Leitungswasser.

Nach anfänglichen Unklarheiten wurde die Ursache geklärt: Bei Malerarbeiten am Gebäude eines Hochbehälters seien Dämpfe entstanden, die den seltsamen Geruch im Trinkwasser ausgelöst hätten, teilte die Stadt mit. Das Gesundheitsamt war nicht von einer Gefährdung ausgegangen.