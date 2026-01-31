Koblenz (dpa/lrs) – Unterstützung aus Berlin für den SPD-Wahlkampf in Rheinland-Pfalz: Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer wird zum Start seiner Wahlkampftour am Samstag (11 Uhr) in Koblenz von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) begleitet.

Mit seiner «Alexander-Schweitzer-Tour» will der Regierungschef an insgesamt 40 Orten in Rheinland-Pfalz Station machen und für seine politischen Ziele werben. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist am 22. März. Die Sozialdemokraten sind seit 35 Jahren in dem Bundesland an der Regierung.