Landstuhl
Versuchtes Tötungsdelikt: 20-Jähriger schwer verletzt
Polizei
Die Polizei will im Laufe des Tage mehr Informationen bekanntgeben. (Symbolbild)
Malin Wunderlich. DPA

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Landstuhl ermittelt die Kriminalpolizei. Ein Verdächtiger wird vorläufig festgenommen. Doch die Hintergründe der Tat sind unklar.

Lesezeit 1 Minute

Kaiserslautern/Landstuhl (dpa/lrs) - In Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) hat es ein versuchtes Tötungsdelikt gegeben. Einsatzkräfte fanden am Dienstagabend einen schwer verletzten 20-Jährigen auf offener Straße, nachdem Anwohner Knallgeräusche in der Nähe des Rathauses gemeldet hatten, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen demnach einen 53 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest. Er werde noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Der 20-Jährige sei sofort medizinisch versorgt worden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben jetzt zu weiteren möglichen Mittätern. Auch zu den Hintergründen der Tat und dazu, wie der junge Mann verletzt wurde, laufen die Ermittlungen noch. «Zu einem möglichen Tatmittel macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben», hieß es. 

Am Morgen hatte die Polizei Westpfalz auf die Frage erklärt, ob ein oder mehrere Täter flüchtig seien, dass es derzeit keine Fahndungslage gebe. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Landstuhl ist eine Gemeinde mit rund 8.500 Einwohnern und liegt westlich von Kaiserslautern.

© dpa-infocom, dpa:260805-930-485303/3

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