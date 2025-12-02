Versuchter Totschlag? 18-Jähriger angeklagt

Mehrere Stiche und Tritte gegen den Kopf: Im Streit soll ein 18-Jähriger im Sommer im Kreis Germersheim einen anderen Mann attackiert haben. Was die Ermittler dem Tatverdächtigen vorwerfen.

Rülzheim (dpa/lrs) – Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz Anklage gegen einen 18-Jährigen erhoben. Ihm wird vorgeworfen, Anfang August in Rülzheim (Kreis Germersheim) versucht zu haben, einen 19-Jährigen durch zwei Stiche in den Bauch und massive Tritte gegen Kopf zu töten, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 18-Jährige aus Rache gehandelt habe. Zuvor sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem Kerweplatz gekommen, bei der der 18-Jährige dem 19-Jährigen unterlegen gewesen sei.

Landgericht muss über Zulassung der Anklage entscheiden

Der 18-jährige Tatverdächtige habe sich noch am Abend der Tat bei der Polizei gestellt. Seitdem sitze er in Untersuchungshaft. Er habe bislang von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht und sich nicht zu den Vorwürfen geäußert, hieß es. Mit welchem Gegenstand er dem 19-Jährigen die Stiche zugefügt haben soll, war bislang nicht klar.

Die Staatsanwaltschaft habe die Anklage vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Landau erhoben. Nun muss das Gericht über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.