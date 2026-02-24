Ein verstopfter Bachlauf hat in Nassau eine Straße überschwemmt. Wie die Feuerwehr den Wasserfluss umgeleitet und Schäden verhindert hat.

Nassau (dpa/lrs) – Durch einen verstopften unterirdischen Bachlauf ist es am Montag zu einer Überschwemmung in einer Straße in Nassau im Rhein-Lahn-Kreis gekommen. Das Wasser werde nun oberflächlich umgeleitet, wie Einsatzleiter Mark Horbach mitteilte.

Demnach sei das Wasser zunächst auch breitflächig über den Marktplatz gelaufen – dank Sandsäcken und der Kontrolle der Wasserschächte durch die Feuerwehr sei dort jedoch kein weiterer Schaden entstanden. Von der Überflutung seien nach Angaben der Feuerwehr primär zwei Keller in der Bachgasse betroffen gewesen. Aus diesen hätten die Einsatzkräfte bereits gestern das Wasser abgepumpt. Die Häuser seien weiterhin bewohnbar.

Wie Horbach mitteilte, wird das Wasser inzwischen mit Hilfe eines Doppelkammerschlauchs an den Häusern vorbei in die umliegenden Schächte und in den Bach zurückgepumpt.