Vermummte mit Stichwaffen befreien Häftling

Mainz (dpa/lrs) – Mehrere vermummte Menschen mit Stichwaffen haben einen Untersuchungsgefangenen aus der Jugendstrafanstalt Schifferstadt kurz vor Weihnachten befreit. Das sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) im Rechtsausschuss des Landtags in Mainz.

Der Gefangene war zwei Tage vor Weihnachten wegen einer Verletzung am Unterarm in einer Klinik in Ludwigshafen behandelt worden. Kurz vor Erreichen des Gefangenentransportwagens für den Rücktransport seien die Vermummten aufgetaucht und hätten den Mann befreit.

Gefangener weiterhin auf der Flucht

Der Mann war wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft. Er ist weiterhin auf der Flucht. Zu den laufenden Ermittlungen wollte sich der Justizminister in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses nicht äußern. Die Vorfälle vom 22. Dezember vergangenen Jahres würden aber zum Anlass genommen, die bestehenden Sicherheitskonzepte intensiv und ergebnisoffen für mehr Schutz zu überprüfen.