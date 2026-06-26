Ein Badeunfall führt zu einer tagelangen Suche unter anderem mit Tauchern der Polizei. Für den 35 Jahre alten Vermissten kommt jedoch jede Hilfe zu spät.

Altrip (dpa/lrs) – Ein vermisster Schwimmer ist tot aus einem Weiher in Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis geborgen worden. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, konnte der 35-Jährige anhand mitgeführter Ausweisdokumente eindeutig identifiziert werden. Der Mann war am 20. Juni untergegangen und wurde seitdem gesucht.

Unmittelbar nach dem Notruf am Tag des Unglücks waren den Angaben zufolge umfassende Suchmaßnahmen eingeleitet worden. Dabei seien etwa Sonartechnik und Polizeitaucher eingesetzt worden.

Am Donnerstag sei die Leiche des 35-Jährigen schließlich aus dem Weiher geborgen worden. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es keine, so die Polizei zum derzeitigen Ermittlungsstand.