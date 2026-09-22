Bei einer Streife kontrollierte die Polizei in der Nacht zwei 16-Jährige. Das war eine gute Idee, wie sich herausstellte.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die Polizei in Bad Kreuznach hat zwei vermisste Jugendliche mit einem gestohlenen Elektroroller entdeckt. Die Beamten hätten «im Rahmen ihrer Streifentätigkeit den richtigen Riecher» bewiesen, als sie gegen 3.20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zwei 16-jährige Jugendliche kontrollierten, teilte die Polizei mit.

Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass beide Jugendliche als vermisst gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben gewesen seien, so die Polizei. Außerdem stellten die Beamten fest, dass sie mit einem E-Scooter unterwegs waren, der kurze Zeit zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Der Scooter konnte an seine Eigentümerin zurückgegeben werden, die Jugendlichen wurden nach Hause gebracht.