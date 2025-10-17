Gebell führte die Polizei zur verschwundenen «Adelaide». Für die Beamten ist der Fall damit noch nicht abgeschlossen.

Kirchen (dpa/lrs) – Eine als gestohlen gemeldete Mischlingshündin ist zwei Tage nach ihrem Verschwinden gefunden worden. Zeugen hätten von lautem Hundegebell berichtet und so eine Streife auf die Spur von «Adelaide» gebracht, teilte die Polizei mit. Das Tier sei am Donnerstag in Kirchen (Kreis Altenkirchen) in einem Waldstück festgebunden an einen Baum, entdeckt worden.

Die etwa acht Jahre alte Mischlingshündin war nach Angaben der Polizei «augenscheinlich unverletzt, jedoch offensichtlich stark eingeschüchtert und verängstigt». «Adelaide» sei dann in die Obhut ihrer Herrchen übergeben worden.

Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Hündin am Dienstag aus dem Gartenhaus eines Anwesens in Kirchen gestohlen worden. Die Beamten suchen weiter nach Hinweisen zu dem Täter oder den Tätern.