Eine Ludwigshafenerin bekommt Messenger-Nachrichten von jemandem, der behauptet, Elon Musk zu sein. Sie schickt ihm Gutscheincodes - und verliert damit viel Geld.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein falscher «Elon Musk» hat eine Frau aus Ludwigshafen mit einer Betrugsmasche um rund 10.000 Euro gebracht. Die Frau war per Messengerdienst von jemandem kontaktiert worden, der vorgab, der US-Milliardär zu sein, wie die Polizei mitteilte. Der vermeintliche Tech-Unternehmer habe der 52-Jährigen einen Gewinn versprochen und sie so dazu gebracht, Geschenkkarten zu kaufen und deren Codes zu übermitteln.

Schließlich bekam die Frau laut Polizei eine Nachricht von einer weiteren Person, die ankündigte, ihr das Geld vorbeibringen zu wollen. Das sollte eigentlich am Mittwoch passieren. Stattdessen behauptete die Person dann, sie sei von der Polizei aufgegriffen worden – und die Frau solle weitere 650 Euro bezahlen. Dem kam sie aber der Polizei zufolge nicht nach.