Polizeieinsatz
Vermeintlicher Einbruch entpuppt sich als Stromspar-Trick
Polizeieinsatz
Nach dem Anruf der Nachbarin machten sich mehrere Streifen auf den Weg zu dem Haus. (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Besorgt ruft eine Frau nachts die Polizei: Nebenan sei ständig Taschenlampenlicht zu sehen. Die Bewohnerin kann das Missverständnis auflösen.

Lesezeit 1 Minute

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Mit ihrer nächtlichen Stromspar-Strategie hat eine 86-Jährige bei Bad Kreuznach versehentlich die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Nachbarin hatte in der Nacht zum Samstag im Haus nebenan mehrfach Taschenlampenlicht gesehen und sich deshalb Sorgen gemacht, dass dort Einbrecher am Werk sein könnten, wie die Polizei mitteilte. Sie rief deshalb den Notruf, woraufhin mehrere Polizeistreifen ausrückten.

Unterdessen konnten die Beamten allerdings schon telefonisch die Bewohnerin erreichen. Die Seniorin klärte das Missverständnis auf: Sie wollte demnach einfach nur Strom sparen – und mache deshalb nachts lieber eine Taschenlampe an als das Deckenlicht.

© dpa-infocom, dpa:260726-930-439810/1

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